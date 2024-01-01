5 Kazakistan tengesinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile KZT → GHS çevirin

1,000₸ KZT = 0,03195GH¢ GHS

23:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 KZT → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03370,0337
Düşük0,03200,0320
Ortalama0,03320,0328
Değişim-3.47%-1.60%
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1 KZT → GHS istatistikleri

KZT → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0337, en düşük 0,0320 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0332 oldu. KZT → GHS kurundaki değişiklik -3.47 değerindeydi.

KZT → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0337, en düşük 0,0320 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0328 oldu. KZT → GHS kurundaki değişiklik -1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2090,9490,7931,7071,548
1 CAD0,7110,95312,9250,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5590,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Gana Sedisi
1 KZT0,03195 GHS
5 KZT0,15976 GHS
10 KZT0,31952 GHS
20 KZT0,63904 GHS
50 KZT1,59759 GHS
100 KZT3,19518 GHS
250 KZT7,98795 GHS
500 KZT15,97590 GHS
1000 KZT31,95180 GHS
2000 KZT63,90360 GHS
5000 KZT159,75900 GHS
10000 KZT319,51800 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Kazakistan Tengesi
1 GHS31,29720 KZT
5 GHS156,48600 KZT
10 GHS312,97200 KZT
20 GHS625,94400 KZT
50 GHS1.564,86000 KZT
100 GHS3.129,72000 KZT
250 GHS7.824,30000 KZT
500 GHS15.648,60000 KZT
1000 GHS31.297,20000 KZT
2000 GHS62.594,40000 KZT
5000 GHS156.486,00000 KZT
10000 GHS312.972,00000 KZT