10 bin Kazakistan tengesinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile KZT → ETB çevirin

1,000₸ KZT = 0,2456Br ETB

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 KZT → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25040,2504
Düşük0,24000,2235
Ortalama0,24640,2411
Değişim0.11%7.67%
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1 KZT → ETB istatistikleri

KZT → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2504, en düşük 0,2400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2464 oldu. KZT → ETB kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

KZT → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2504, en düşük 0,2235 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2411 oldu. KZT → ETB kurundaki değişiklik 7.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2090,9490,7921,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9270,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5590,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Etiyopya Birri
1 KZT0,24559 ETB
5 KZT1,22794 ETB
10 KZT2,45587 ETB
20 KZT4,91174 ETB
50 KZT12,27935 ETB
100 KZT24,55870 ETB
250 KZT61,39675 ETB
500 KZT122,79350 ETB
1000 KZT245,58700 ETB
2000 KZT491,17400 ETB
5000 KZT1.227,93500 ETB
10000 KZT2.455,87000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kazakistan Tengesi
1 ETB4,07188 KZT
5 ETB20,35940 KZT
10 ETB40,71880 KZT
20 ETB81,43760 KZT
50 ETB203,59400 KZT
100 ETB407,18800 KZT
250 ETB1.017,97000 KZT
500 ETB2.035,94000 KZT
1000 ETB4.071,88000 KZT
2000 ETB8.143,76000 KZT
5000 ETB20.359,40000 KZT
10000 ETB40.718,80000 KZT