50 Kazakistan tengesinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile KZT → DKK çevirin

1,000₸ KZT = 0,01425kr DKK

23:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → DKK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DKK
1 KZT → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01430,0143
Düşük0,01390,0138
Ortalama0,01420,0140
Değişim0.25%1.22%
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1 KZT → DKK istatistikleri

KZT → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0142 oldu. KZT → DKK kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

KZT → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0138 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0140 oldu. KZT → DKK kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - DKK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,210,9490,7921,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9280,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5640,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Danimarka Kronu
1 KZT0,01425 DKK
5 KZT0,07127 DKK
10 KZT0,14254 DKK
20 KZT0,28508 DKK
50 KZT0,71271 DKK
100 KZT1,42541 DKK
250 KZT3,56353 DKK
500 KZT7,12705 DKK
1000 KZT14,25410 DKK
2000 KZT28,50820 DKK
5000 KZT71,27050 DKK
10000 KZT142,54100 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Kazakistan Tengesi
1 DKK70,15500 KZT
5 DKK350,77500 KZT
10 DKK701,55000 KZT
20 DKK1.403,10000 KZT
50 DKK3.507,75000 KZT
100 DKK7.015,50000 KZT
250 DKK17.538,75000 KZT
500 DKK35.077,50000 KZT
1000 DKK70.155,00000 KZT
2000 DKK140.310,00000 KZT
5000 DKK350.775,00000 KZT
10000 DKK701.550,00000 KZT