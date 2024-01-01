5.000 Kazakistan tengesinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → CAD çevirin

1,000₸ KZT = 0,002837C$ CAD

22:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 KZT → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00280,0028
Değişim-0.76%-0.52%
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1 KZT → CAD istatistikleri

KZT → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. KZT → CAD kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

KZT → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. KZT → CAD kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1850,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9050,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,049113,5430,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kanada Doları
1 KZT0,00284 CAD
5 KZT0,01419 CAD
10 KZT0,02837 CAD
20 KZT0,05674 CAD
50 KZT0,14186 CAD
100 KZT0,28371 CAD
250 KZT0,70929 CAD
500 KZT1,41857 CAD
1000 KZT2,83714 CAD
2000 KZT5,67428 CAD
5000 KZT14,18570 CAD
10000 KZT28,37140 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Kazakistan Tengesi
1 CAD352,46800 KZT
5 CAD1.762,34000 KZT
10 CAD3.524,68000 KZT
20 CAD7.049,36000 KZT
50 CAD17.623,40000 KZT
100 CAD35.246,80000 KZT
250 CAD88.117,00000 KZT
500 CAD176.234,00000 KZT
1000 CAD352.468,00000 KZT
2000 CAD704.936,00000 KZT
5000 CAD1.762.340,00000 KZT
10000 CAD3.524.680,00000 KZT