2.000 Cayman Adaları dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → USD çevirin

1,000$ KYD = 1,220$ USD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 KYD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,21951,2195
Düşük1,21951,2195
Ortalama1,21951,2195
Değişim0.00%0.00%
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1 KYD → USD istatistikleri

KYD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2195, en düşük 1,2195 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2195 oldu. KYD → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

KYD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2195, en düşük 1,2195 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2195 oldu. KYD → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34318,1771,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,1411,6291,4840,835
1 SGD0,74562,9280,707113,541,1521,0490,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / ABD Doları
1 KYD1,21951 USD
5 KYD6,09755 USD
10 KYD12,19510 USD
20 KYD24,39020 USD
50 KYD60,97550 USD
100 KYD121,95100 USD
250 KYD304,87750 USD
500 KYD609,75500 USD
1000 KYD1.219,51000 USD
2000 KYD2.439,02000 USD
5000 KYD6.097,55000 USD
10000 KYD12.195,10000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Cayman Adaları Doları
1 USD0,82000 KYD
5 USD4,10000 KYD
10 USD8,20000 KYD
20 USD16,40000 KYD
50 USD41,00000 KYD
100 USD82,00000 KYD
250 USD205,00000 KYD
500 USD410,00000 KYD
1000 USD820,00000 KYD
2000 USD1.640,00000 KYD
5000 USD4.100,00000 KYD
10000 USD8.200,00000 KYD