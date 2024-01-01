20 Cayman Adaları dolarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile KYD → THB çevirin

1,000$ KYD = 42,49฿ THB

22:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 KYD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42,672042,6720
Düşük40,364639,4683
Ortalama41,436740,9958
Değişim5.20%1.39%
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1 KYD → THB istatistikleri

KYD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,6720, en düşük 40,3646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,4367 oldu. KYD → THB kurundaki değişiklik 5.20 değerindeydi.

KYD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,6720, en düşük 39,4683 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 40,9958 oldu. KYD → THB kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34318,1861,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96711,41419,1511,6291,4840,835
1 SGD0,74562,9280,707113,5461,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Tayland Bahtı
1 KYD42,48960 THB
5 KYD212,44800 THB
10 KYD424,89600 THB
20 KYD849,79200 THB
50 KYD2.124,48000 THB
100 KYD4.248,96000 THB
250 KYD10.622,40000 THB
500 KYD21.244,80000 THB
1000 KYD42.489,60000 THB
2000 KYD84.979,20000 THB
5000 KYD212.448,00000 THB
10000 KYD424.896,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Cayman Adaları Doları
1 THB0,02354 KYD
5 THB0,11768 KYD
10 THB0,23535 KYD
20 THB0,47070 KYD
50 THB1,17676 KYD
100 THB2,35352 KYD
250 THB5,88380 KYD
500 THB11,76760 KYD
1000 THB23,53520 KYD
2000 THB47,07040 KYD
5000 THB117,67600 KYD
10000 THB235,35200 KYD