50 Cayman Adaları dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → JMD çevirin

1,000$ KYD = 193,2J$ JMD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 KYD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek193,3170193,3170
Düşük191,8800190,6990
Ortalama192,7782192,0185
Değişim-0.08%1.07%
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1 KYD → JMD istatistikleri

KYD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 193,3170, en düşük 191,8800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 192,7782 oldu. KYD → JMD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

KYD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 193,3170, en düşük 190,6990 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 192,0185 oldu. KYD → JMD kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5391,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Jamaika Doları
1 KYD193,16500 JMD
5 KYD965,82500 JMD
10 KYD1.931,65000 JMD
20 KYD3.863,30000 JMD
50 KYD9.658,25000 JMD
100 KYD19.316,50000 JMD
250 KYD48.291,25000 JMD
500 KYD96.582,50000 JMD
1000 KYD193.165,00000 JMD
2000 KYD386.330,00000 JMD
5000 KYD965.825,00000 JMD
10000 KYD1.931.650,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cayman Adaları Doları
1 JMD0,00518 KYD
5 JMD0,02588 KYD
10 JMD0,05177 KYD
20 JMD0,10354 KYD
50 JMD0,25885 KYD
100 JMD0,51769 KYD
250 JMD1,29423 KYD
500 JMD2,58847 KYD
1000 JMD5,17693 KYD
2000 JMD10,35386 KYD
5000 JMD25,88465 KYD
10000 JMD51,76930 KYD