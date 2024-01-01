250 Cayman Adaları dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KYD → ISK çevirin

1,000$ KYD = 167,8kr ISK

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 KYD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek169,9760169,9760
Düşük166,0910164,4450
Ortalama168,0777167,1987
Değişim0.15%0.41%
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1 KYD → ISK istatistikleri

KYD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 169,9760, en düşük 166,0910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 168,0777 oldu. KYD → ISK kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

KYD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 169,9760, en düşük 164,4450 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 167,1987 oldu. KYD → ISK kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / İzlanda Kronu
1 KYD167,79900 ISK
5 KYD838,99500 ISK
10 KYD1.677,99000 ISK
20 KYD3.355,98000 ISK
50 KYD8.389,95000 ISK
100 KYD16.779,90000 ISK
250 KYD41.949,75000 ISK
500 KYD83.899,50000 ISK
1000 KYD167.799,00000 ISK
2000 KYD335.598,00000 ISK
5000 KYD838.995,00000 ISK
10000 KYD1.677.990,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Cayman Adaları Doları
1 ISK0,00596 KYD
5 ISK0,02980 KYD
10 ISK0,05960 KYD
20 ISK0,11919 KYD
50 ISK0,29798 KYD
100 ISK0,59595 KYD
250 ISK1,48988 KYD
500 ISK2,97976 KYD
1000 ISK5,95952 KYD
2000 ISK11,91904 KYD
5000 ISK29,79760 KYD
10000 ISK59,59520 KYD