5 Cayman Adaları dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile KYD → IDR çevirin

1,000$ KYD = 19.340Rp IDR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 KYD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19.335,400019.335,4000
Düşük18.859,800018.414,6000
Ortalama19.125,133318.900,6611
Değişim2.52%1.95%
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1 KYD → IDR istatistikleri

KYD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19.335,4000, en düşük 18.859,8000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19.125,1333 oldu. KYD → IDR kurundaki değişiklik 2.52 değerindeydi.

KYD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19.335,4000, en düşük 18.414,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18.900,6611 oldu. KYD → IDR kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Endonezya Rupisi
1 KYD19.335,40000 IDR
5 KYD96.677,00000 IDR
10 KYD193.354,00000 IDR
20 KYD386.708,00000 IDR
50 KYD966.770,00000 IDR
100 KYD1.933.540,00000 IDR
250 KYD4.833.850,00000 IDR
500 KYD9.667.700,00000 IDR
1000 KYD19.335.400,00000 IDR
2000 KYD38.670.800,00000 IDR
5000 KYD96.677.000,00000 IDR
10000 KYD193.354.000,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 IDR0,00005 KYD
5 IDR0,00026 KYD
10 IDR0,00052 KYD
20 IDR0,00103 KYD
50 IDR0,00259 KYD
100 IDR0,00517 KYD
250 IDR0,01293 KYD
500 IDR0,02586 KYD
1000 IDR0,05172 KYD
2000 IDR0,10344 KYD
5000 IDR0,25859 KYD
10000 IDR0,51719 KYD