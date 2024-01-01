5.000 Cayman Adaları dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KYD → CHF çevirin

1,000$ KYD = 1,082SFr. CHF

20:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 KYD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,08621,0862
Düşük1,05181,0251
Ortalama1,06291,0458
Değişim2.63%2.89%
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1 KYD → CHF istatistikleri

KYD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0862, en düşük 1,0518 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0629 oldu. KYD → CHF kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

KYD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0862, en düşük 1,0251 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0458 oldu. KYD → CHF kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,9511,41319,1451,6281,4830,835
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / İsviçre Frangı
1 KYD1,08220 CHF
5 KYD5,41100 CHF
10 KYD10,82200 CHF
20 KYD21,64400 CHF
50 KYD54,11000 CHF
100 KYD108,22000 CHF
250 KYD270,55000 CHF
500 KYD541,10000 CHF
1000 KYD1.082,20000 CHF
2000 KYD2.164,40000 CHF
5000 KYD5.411,00000 CHF
10000 KYD10.822,00000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Cayman Adaları Doları
1 CHF0,92405 KYD
5 CHF4,62024 KYD
10 CHF9,24048 KYD
20 CHF18,48096 KYD
50 CHF46,20240 KYD
100 CHF92,40480 KYD
250 CHF231,01200 KYD
500 CHF462,02400 KYD
1000 CHF924,04800 KYD
2000 CHF1.848,09600 KYD
5000 CHF4.620,24000 KYD
10000 CHF9.240,48000 KYD