10 bin Cayman Adaları dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → AUD çevirin

1.000$ KYD = 1.886A$ AUD

20:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AUD
1 KYD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.88971.8897
Düşük1.81621.7627
Ortalama1.85041.8181
Değişim3.73%4.17%
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1 KYD → AUD istatistikleri

KYD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.8897, en düşük 1.8162 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.8504 oldu. KYD → AUD kurundaki değişiklik 3.73 değerindeydi.

KYD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.8897, en düşük 1.7627 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.8181 oldu. KYD → AUD kurundaki değişiklik 4.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.949751.34218.18181.546791.40870.791797
1 INR0.01183710.01124180.01588530.2152180.01830940.01667480.00937251
1 EUR1.0529588.954111.4130619.14451.628691.483290.83491
1 SGD0.74515662.95140.707685113.54831.15261.04970.590013

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Avustralya Doları
1 KYD1.88633 AUD
5 KYD9.43165 AUD
10 KYD18.86330 AUD
20 KYD37.72660 AUD
50 KYD94.31650 AUD
100 KYD188.63300 AUD
250 KYD471.58250 AUD
500 KYD943.16500 AUD
1000 KYD1886.33000 AUD
2000 KYD3772.66000 AUD
5000 KYD9431.65000 AUD
10000 KYD18863.30000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Cayman Adaları Doları
1 AUD0.53013 KYD
5 AUD2.65065 KYD
10 AUD5.30130 KYD
20 AUD10.60260 KYD
50 AUD26.50650 KYD
100 AUD53.01300 KYD
250 AUD132.53250 KYD
500 AUD265.06500 KYD
1000 AUD530.13000 KYD
2000 AUD1060.26000 KYD
5000 AUD2650.65000 KYD
10000 AUD5301.30000 KYD