100 Kuveyt dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KWD → UAH çevirin

1,000ك KWD = 133,5₴ UAH

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 KWD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek134,3670135,1170
Düşük133,4140133,4140
Ortalama133,8636134,0529
Değişim-0.19%-0.46%
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1 KWD → UAH istatistikleri

KWD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 134,3670, en düşük 133,4140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 133,8636 oldu. KWD → UAH kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

KWD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 135,1170, en düşük 133,4140 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 134,0529 oldu. KWD → UAH kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 KWD133,50700 UAH
5 KWD667,53500 UAH
10 KWD1.335,07000 UAH
20 KWD2.670,14000 UAH
50 KWD6.675,35000 UAH
100 KWD13.350,70000 UAH
250 KWD33.376,75000 UAH
500 KWD66.753,50000 UAH
1000 KWD133.507,00000 UAH
2000 KWD267.014,00000 UAH
5000 KWD667.535,00000 UAH
10000 KWD1.335.070,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kuveyt Dinarı
1 UAH0,00749 KWD
5 UAH0,03745 KWD
10 UAH0,07490 KWD
20 UAH0,14981 KWD
50 UAH0,37451 KWD
100 UAH0,74903 KWD
250 UAH1,87257 KWD
500 UAH3,74513 KWD
1000 UAH7,49026 KWD
2000 UAH14,98052 KWD
5000 UAH37,45130 KWD
10000 UAH74,90260 KWD