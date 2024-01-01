250 Kuveyt dinarından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → TND çevirin

1,000ك KWD = 10,27DT TND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 KWD → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,271210,2712
Düşük10,07009,9160
Ortalama10,139710,0321
Değişim2.00%2.41%
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1 KWD → TND istatistikleri

KWD → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2712, en düşük 10,0700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1397 oldu. KWD → TND kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

KWD → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,2712, en düşük 9,9160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0321 oldu. KWD → TND kurundaki değişiklik 2.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tunus Dinarı
1 KWD10,27120 TND
5 KWD51,35600 TND
10 KWD102,71200 TND
20 KWD205,42400 TND
50 KWD513,56000 TND
100 KWD1.027,12000 TND
250 KWD2.567,80000 TND
500 KWD5.135,60000 TND
1000 KWD10.271,20000 TND
2000 KWD20.542,40000 TND
5000 KWD51.356,00000 TND
10000 KWD102.712,00000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 TND0,09736 KWD
5 TND0,48680 KWD
10 TND0,97359 KWD
20 TND1,94718 KWD
50 TND4,86796 KWD
100 TND9,73592 KWD
250 TND24,33980 KWD
500 TND48,67960 KWD
1000 TND97,35920 KWD
2000 TND194,71840 KWD
5000 TND486,79600 KWD
10000 TND973,59200 KWD