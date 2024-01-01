250 Kuveyt dinarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile KWD → MYR çevirin

1,000ك KWD = 14,55RM MYR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 KWD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,575514,5755
Düşük14,036513,5054
Ortalama14,273614,0947
Değişim3.58%1.54%
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1 KWD → MYR istatistikleri

KWD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,5755, en düşük 14,0365 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,2736 oldu. KWD → MYR kurundaki değişiklik 3.58 değerindeydi.

KWD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,5755, en düşük 13,5054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,0947 oldu. KWD → MYR kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Malezya Ringiti
1 KWD14,55080 MYR
5 KWD72,75400 MYR
10 KWD145,50800 MYR
20 KWD291,01600 MYR
50 KWD727,54000 MYR
100 KWD1.455,08000 MYR
250 KWD3.637,70000 MYR
500 KWD7.275,40000 MYR
1000 KWD14.550,80000 MYR
2000 KWD29.101,60000 MYR
5000 KWD72.754,00000 MYR
10000 KWD145.508,00000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Kuveyt Dinarı
1 MYR0,06872 KWD
5 MYR0,34362 KWD
10 MYR0,68725 KWD
20 MYR1,37450 KWD
50 MYR3,43625 KWD
100 MYR6,87249 KWD
250 MYR17,18123 KWD
500 MYR34,36245 KWD
1000 MYR68,72490 KWD
2000 MYR137,44980 KWD
5000 MYR343,62450 KWD
10000 MYR687,24900 KWD