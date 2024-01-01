500 Kuveyt dinarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → LBP çevirin

1,000ك KWD = 291.200ل.ل. LBP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 KWD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek292.334,0000293.623,0000
Düşük290.924,0000290.924,0000
Ortalama291.874,4667292.565,6667
Değişim-0.29%-0.54%
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1 KWD → LBP istatistikleri

KWD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 292.334,0000, en düşük 290.924,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 291.874,4667 oldu. KWD → LBP kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

KWD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 293.623,0000, en düşük 290.924,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 292.565,6667 oldu. KWD → LBP kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Lübnan Lirası
1 KWD291.243,00000 LBP
5 KWD1.456.215,00000 LBP
10 KWD2.912.430,00000 LBP
20 KWD5.824.860,00000 LBP
50 KWD14.562.150,00000 LBP
100 KWD29.124.300,00000 LBP
250 KWD72.810.750,00000 LBP
500 KWD145.621.500,00000 LBP
1000 KWD291.243.000,00000 LBP
2000 KWD582.486.000,00000 LBP
5000 KWD1.456.215.000,00000 LBP
10000 KWD2.912.430.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kuveyt Dinarı
1 LBP0,00000 KWD
5 LBP0,00002 KWD
10 LBP0,00003 KWD
20 LBP0,00007 KWD
50 LBP0,00017 KWD
100 LBP0,00034 KWD
250 LBP0,00086 KWD
500 LBP0,00172 KWD
1000 LBP0,00343 KWD
2000 LBP0,00687 KWD
5000 LBP0,01717 KWD
10000 LBP0,03434 KWD