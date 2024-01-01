5 Kuveyt dinarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile KWD → KMF çevirin

1.000ك KWD = 1518CF KMF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 KWD → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1518.73001518.7300
Düşük1469.49001438.7300
Ortalama1489.50931466.1196
Değişim2.79%4.58%
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1 KWD → KMF istatistikleri

KWD → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1518.7300, en düşük 1469.4900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1489.5093 oldu. KWD → KMF kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.

KWD → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1518.7300, en düşük 1438.7300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1466.1196 oldu. KWD → KMF kurundaki değişiklik 4.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Komor Frangı
1 KWD1518.24000 KMF
5 KWD7591.20000 KMF
10 KWD15182.40000 KMF
20 KWD30364.80000 KMF
50 KWD75912.00000 KMF
100 KWD151824.00000 KMF
250 KWD379560.00000 KMF
500 KWD759120.00000 KMF
1000 KWD1518240.00000 KMF
2000 KWD3036480.00000 KMF
5000 KWD7591200.00000 KMF
10000 KWD15182400.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Kuveyt Dinarı
1 KMF0.00066 KWD
5 KMF0.00329 KWD
10 KMF0.00659 KWD
20 KMF0.01317 KWD
50 KMF0.03293 KWD
100 KMF0.06587 KWD
250 KMF0.16466 KWD
500 KMF0.32933 KWD
1000 KMF0.65866 KWD
2000 KMF1.31731 KWD
5000 KMF3.29329 KWD
10000 KMF6.58657 KWD