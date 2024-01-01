5.000 Kuveyt dinarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile KWD → BRL çevirin

1,000ك KWD = 18,85R$ BRL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 KWD → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,149619,1496
Düşük18,481317,6859
Ortalama18,728918,3283
Değişim1.50%6.59%
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1 KWD → BRL istatistikleri

KWD → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,1496, en düşük 18,4813 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,7289 oldu. KWD → BRL kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

KWD → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,1496, en düşük 17,6859 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,3283 oldu. KWD → BRL kurundaki değişiklik 6.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Brezilya Reali
1 KWD18,85160 BRL
5 KWD94,25800 BRL
10 KWD188,51600 BRL
20 KWD377,03200 BRL
50 KWD942,58000 BRL
100 KWD1.885,16000 BRL
250 KWD4.712,90000 BRL
500 KWD9.425,80000 BRL
1000 KWD18.851,60000 BRL
2000 KWD37.703,20000 BRL
5000 KWD94.258,00000 BRL
10000 KWD188.516,00000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Kuveyt Dinarı
1 BRL0,05305 KWD
5 BRL0,26523 KWD
10 BRL0,53046 KWD
20 BRL1,06092 KWD
50 BRL2,65230 KWD
100 BRL5,30459 KWD
250 BRL13,26148 KWD
500 BRL26,52295 KWD
1000 BRL53,04590 KWD
2000 BRL106,09180 KWD
5000 BRL265,22950 KWD
10000 BRL530,45900 KWD