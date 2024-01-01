100 Kuveyt dinarından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile KWD → AZN çevirin

1,000ك KWD = 5,530man. AZN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 KWD → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,55155,5757
Düşük5,52275,5227
Ortalama5,54085,5547
Değişim-0.30%-0.57%
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1 KWD → AZN istatistikleri

KWD → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,5515, en düşük 5,5227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5408 oldu. KWD → AZN kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

KWD → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5757, en düşük 5,5227 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,5547 oldu. KWD → AZN kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Azerbaycan Manatı
1 KWD5,53004 AZN
5 KWD27,65020 AZN
10 KWD55,30040 AZN
20 KWD110,60080 AZN
50 KWD276,50200 AZN
100 KWD553,00400 AZN
250 KWD1.382,51000 AZN
500 KWD2.765,02000 AZN
1000 KWD5.530,04000 AZN
2000 KWD11.060,08000 AZN
5000 KWD27.650,20000 AZN
10000 KWD55.300,40000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kuveyt Dinarı
1 AZN0,18083 KWD
5 AZN0,90415 KWD
10 AZN1,80830 KWD
20 AZN3,61660 KWD
50 AZN9,04150 KWD
100 AZN18,08300 KWD
250 AZN45,20750 KWD
500 AZN90,41500 KWD
1000 AZN180,83000 KWD
2000 AZN361,66000 KWD
5000 AZN904,15000 KWD
10000 AZN1.808,30000 KWD