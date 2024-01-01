20 Kuveyt dinarından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile KWD → ARS çevirin

1,000ك KWD = 3.247$ ARS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 KWD → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.249,51003.249,5100
Düşük3.199,63003.085,7500
Ortalama3.227,64303.173,3190
Değişim1.48%5.23%
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1 KWD → ARS istatistikleri

KWD → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.249,5100, en düşük 3.199,6300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.227,6430 oldu. KWD → ARS kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

KWD → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.249,5100, en düşük 3.085,7500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.173,3190 oldu. KWD → ARS kurundaki değişiklik 5.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Arjantin Pesosu
1 KWD3.247,00000 ARS
5 KWD16.235,00000 ARS
10 KWD32.470,00000 ARS
20 KWD64.940,00000 ARS
50 KWD162.350,00000 ARS
100 KWD324.700,00000 ARS
250 KWD811.750,00000 ARS
500 KWD1.623.500,00000 ARS
1000 KWD3.247.000,00000 ARS
2000 KWD6.494.000,00000 ARS
5000 KWD16.235.000,00000 ARS
10000 KWD32.470.000,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Kuveyt Dinarı
1 ARS0,00031 KWD
5 ARS0,00154 KWD
10 ARS0,00308 KWD
20 ARS0,00616 KWD
50 ARS0,01540 KWD
100 ARS0,03080 KWD
250 ARS0,07699 KWD
500 ARS0,15399 KWD
1000 ARS0,30798 KWD
2000 ARS0,61595 KWD
5000 ARS1,53989 KWD
10000 ARS3,07977 KWD