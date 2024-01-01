40.000 Güney Kore wonundan Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile KRW → VND çevirin

1,000₩ KRW = 18,19₫ VND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 KRW → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,441018,8680
Düşük18,001118,0011
Ortalama18,268418,4481
Değişim-0.98%-2.97%
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1 KRW → VND istatistikleri

KRW → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,4410, en düşük 18,0011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2684 oldu. KRW → VND kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

KRW → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,8680, en düşük 18,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,4481 oldu. KRW → VND kurundaki değişiklik -2.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Vietnam Dongu
1 KRW18,19440 VND
5 KRW90,97200 VND
10 KRW181,94400 VND
20 KRW363,88800 VND
50 KRW909,72000 VND
100 KRW1.819,44000 VND
250 KRW4.548,60000 VND
500 KRW9.097,20000 VND
1000 KRW18.194,40000 VND
2000 KRW36.388,80000 VND
5000 KRW90.972,00000 VND
10000 KRW181.944,00000 VND
20000 KRW363.888,00000 VND
30000 KRW545.832,00000 VND
40000 KRW727.776,00000 VND
50000 KRW909.720,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Güney Kore Wonu
1000 VND54,96190 KRW
2000 VND109,92380 KRW
5000 VND274,80950 KRW
10000 VND549,61900 KRW
20000 VND1.099,23800 KRW
50000 VND2.748,09500 KRW
100000 VND5.496,19000 KRW
200000 VND10.992,38000 KRW
500000 VND27.480,95000 KRW
1000000 VND54.961,90000 KRW
2000000 VND109.923,80000 KRW
5000000 VND274.809,50000 KRW