20 Güney Kore wonundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile KRW → UZS çevirin

1,000₩ KRW = 9,177so'm UZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → UZS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

UZS
1 KRW → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,35529,7091
Düşük9,09239,0923
Ortalama9,23959,4290
Değişim-1.90%-3.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → UZS istatistikleri

KRW → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,3552, en düşük 9,0923 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,2395 oldu. KRW → UZS kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

KRW → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,7091, en düşük 9,0923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4290 oldu. KRW → UZS kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Özbekistan Somu
1 KRW9,17709 UZS
5 KRW45,88545 UZS
10 KRW91,77090 UZS
20 KRW183,54180 UZS
50 KRW458,85450 UZS
100 KRW917,70900 UZS
250 KRW2.294,27250 UZS
500 KRW4.588,54500 UZS
1000 KRW9.177,09000 UZS
2000 KRW18.354,18000 UZS
5000 KRW45.885,45000 UZS
10000 KRW91.770,90000 UZS
20000 KRW183.541,80000 UZS
30000 KRW275.312,70000 UZS
40000 KRW367.083,60000 UZS
50000 KRW458.854,50000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Güney Kore Wonu
1 UZS0,10897 KRW
5 UZS0,54484 KRW
10 UZS1,08967 KRW
20 UZS2,17934 KRW
50 UZS5,44835 KRW
100 UZS10,89670 KRW
250 UZS27,24175 KRW
500 UZS54,48350 KRW
1000 UZS108,96700 KRW
2000 UZS217,93400 KRW
5000 UZS544,83500 KRW
10000 UZS1.089,67000 KRW