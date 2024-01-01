5 Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile KRW → UYU çevirin

1,000₩ KRW = 0,03074$U UYU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 KRW → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03070,0318
Düşük0,02970,0297
Ortalama0,03020,0306
Değişim1.34%1.75%
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1 KRW → UYU istatistikleri

KRW → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0307, en düşük 0,0297 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0302 oldu. KRW → UYU kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

KRW → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0297 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0306 oldu. KRW → UYU kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

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Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

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KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Uruguay Pesosu
1 KRW0,03074 UYU
5 KRW0,15372 UYU
10 KRW0,30744 UYU
20 KRW0,61487 UYU
50 KRW1,53719 UYU
100 KRW3,07437 UYU
250 KRW7,68593 UYU
500 KRW15,37185 UYU
1000 KRW30,74370 UYU
2000 KRW61,48740 UYU
5000 KRW153,71850 UYU
10000 KRW307,43700 UYU
20000 KRW614,87400 UYU
30000 KRW922,31100 UYU
40000 KRW1.229,74800 UYU
50000 KRW1.537,18500 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Güney Kore Wonu
1 UYU32,52700 KRW
5 UYU162,63500 KRW
10 UYU325,27000 KRW
20 UYU650,54000 KRW
50 UYU1.626,35000 KRW
100 UYU3.252,70000 KRW
250 UYU8.131,75000 KRW
500 UYU16.263,50000 KRW
1000 UYU32.527,00000 KRW
2000 UYU65.054,00000 KRW
5000 UYU162.635,00000 KRW
10000 UYU325.270,00000 KRW