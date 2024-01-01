1 Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile KRW → UYU çevirin
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KRW → UYU çevrim grafiği
1 KRW = 0,03074 UYU
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|1 KRW → UYU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0307
|0,0318
|Düşük
|0,0297
|0,0297
|Ortalama
|0,0302
|0,0306
|Değişim
|1.34%
|1.75%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → UYU istatistikleri
KRW → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0307, en düşük 0,0297 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0302 oldu. KRW → UYU kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.
KRW → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0297 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0306 oldu. KRW → UYU kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Uruguay Pesosu
|1 KRW
|0,03074 UYU
|5 KRW
|0,15372 UYU
|10 KRW
|0,30744 UYU
|20 KRW
|0,61487 UYU
|50 KRW
|1,53719 UYU
|100 KRW
|3,07437 UYU
|250 KRW
|7,68593 UYU
|500 KRW
|15,37185 UYU
|1000 KRW
|30,74370 UYU
|2000 KRW
|61,48740 UYU
|5000 KRW
|153,71850 UYU
|10000 KRW
|307,43700 UYU
|20000 KRW
|614,87400 UYU
|30000 KRW
|922,31100 UYU
|40000 KRW
|1.229,74800 UYU
|50000 KRW
|1.537,18500 UYU
|Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Güney Kore Wonu
|1 UYU
|32,52700 KRW
|5 UYU
|162,63500 KRW
|10 UYU
|325,27000 KRW
|20 UYU
|650,54000 KRW
|50 UYU
|1.626,35000 KRW
|100 UYU
|3.252,70000 KRW
|250 UYU
|8.131,75000 KRW
|500 UYU
|16.263,50000 KRW
|1000 UYU
|32.527,00000 KRW
|2000 UYU
|65.054,00000 KRW
|5000 UYU
|162.635,00000 KRW
|10000 UYU
|325.270,00000 KRW