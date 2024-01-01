10 Güney Kore wonundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KRW → TRY çevirin

1.000₩ KRW = 0.02468TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 KRW → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.02500.0261
Düşük0.02440.0244
Ortalama0.02480.0253
Değişim-1.27%-2.64%
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1 KRW → TRY istatistikleri

KRW → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0250, en düşük 0.0244 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0248 oldu. KRW → TRY kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

KRW → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0261, en düşük 0.0244 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0253 oldu. KRW → TRY kurundaki değişiklik -2.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.948851.4091.547150.79239384.43221.342257.22935
1 EUR1.053911.484951.630540.83511588.98311.41467.61901
1 CAD0.7097230.67342611.098050.5623859.92350.9526265.13084
1 AUD0.646350.6132930.91070710.51216354.57280.8675634.67269

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Türk Lirası
1 KRW0.02468 TRY
5 KRW0.12341 TRY
10 KRW0.24682 TRY
20 KRW0.49365 TRY
50 KRW1.23412 TRY
100 KRW2.46823 TRY
250 KRW6.17058 TRY
500 KRW12.34115 TRY
1000 KRW24.68230 TRY
2000 KRW49.36460 TRY
5000 KRW123.41150 TRY
10000 KRW246.82300 TRY
20000 KRW493.64600 TRY
30000 KRW740.46900 TRY
40000 KRW987.29200 TRY
50000 KRW1234.11500 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Güney Kore Wonu
1 TRY40.51490 KRW
5 TRY202.57450 KRW
10 TRY405.14900 KRW
20 TRY810.29800 KRW
50 TRY2025.74500 KRW
100 TRY4051.49000 KRW
250 TRY10128.72500 KRW
500 TRY20257.45000 KRW
1000 TRY40514.90000 KRW
2000 TRY81029.80000 KRW
5000 TRY202574.50000 KRW
10000 TRY405149.00000 KRW