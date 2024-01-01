50 Güney Kore wonundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile KRW → RSD çevirin

1,000₩ KRW = 0,07954РСД RSD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KRW → RSD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

RSD
1 KRW → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07950,0801
Düşük0,07760,0776
Ortalama0,07840,0789
Değişim1.18%0.33%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KRW → RSD istatistikleri

KRW → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0795, en düşük 0,0776 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0784 oldu. KRW → RSD kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

KRW → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0801, en düşük 0,0776 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0789 oldu. KRW → RSD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sırp Dinarı
1 KRW0,07954 RSD
5 KRW0,39771 RSD
10 KRW0,79542 RSD
20 KRW1,59083 RSD
50 KRW3,97708 RSD
100 KRW7,95415 RSD
250 KRW19,88538 RSD
500 KRW39,77075 RSD
1000 KRW79,54150 RSD
2000 KRW159,08300 RSD
5000 KRW397,70750 RSD
10000 KRW795,41500 RSD
20000 KRW1.590,83000 RSD
30000 KRW2.386,24500 RSD
40000 KRW3.181,66000 RSD
50000 KRW3.977,07500 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Güney Kore Wonu
1 RSD12,57210 KRW
5 RSD62,86050 KRW
10 RSD125,72100 KRW
20 RSD251,44200 KRW
50 RSD628,60500 KRW
100 RSD1.257,21000 KRW
250 RSD3.143,02500 KRW
500 RSD6.286,05000 KRW
1000 RSD12.572,10000 KRW
2000 RSD25.144,20000 KRW
5000 RSD62.860,50000 KRW
10000 RSD125.721,00000 KRW