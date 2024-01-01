5 Güney Kore wonundan Umman riyaline

Reel döviz kuru ile KRW → OMR çevirin

1,000₩ KRW = 0,0002759ر.ع. OMR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 KRW → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-1.84%-4.55%
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1 KRW → OMR istatistikleri

KRW → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. KRW → OMR kurundaki değişiklik -1.84 değerindeydi.

KRW → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. KRW → OMR kurundaki değişiklik -4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Umman Riyali
1 KRW0,00028 OMR
5 KRW0,00138 OMR
10 KRW0,00276 OMR
20 KRW0,00552 OMR
50 KRW0,01380 OMR
100 KRW0,02759 OMR
250 KRW0,06898 OMR
500 KRW0,13797 OMR
1000 KRW0,27593 OMR
2000 KRW0,55186 OMR
5000 KRW1,37965 OMR
10000 KRW2,75930 OMR
20000 KRW5,51860 OMR
30000 KRW8,27790 OMR
40000 KRW11,03720 OMR
50000 KRW13,79650 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Güney Kore Wonu
1 OMR3.624,11000 KRW
5 OMR18.120,55000 KRW
10 OMR36.241,10000 KRW
20 OMR72.482,20000 KRW
50 OMR181.205,50000 KRW
100 OMR362.411,00000 KRW
250 OMR906.027,50000 KRW
500 OMR1.812.055,00000 KRW
1000 OMR3.624.110,00000 KRW
2000 OMR7.248.220,00000 KRW
5000 OMR18.120.550,00000 KRW
10000 OMR36.241.100,00000 KRW