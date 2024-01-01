bin Güney Kore wonundan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → NAD çevirin

1,000₩ KRW = 0,01304$ NAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NAD
1 KRW → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01300,0134
Düşük0,01250,0125
Ortalama0,01280,0131
Değişim1.43%-1.96%
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1 KRW → NAD istatistikleri

KRW → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0128 oldu. KRW → NAD kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

KRW → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0134, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. KRW → NAD kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

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KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Namibya Doları
1 KRW0,01304 NAD
5 KRW0,06518 NAD
10 KRW0,13036 NAD
20 KRW0,26071 NAD
50 KRW0,65178 NAD
100 KRW1,30355 NAD
250 KRW3,25888 NAD
500 KRW6,51775 NAD
1000 KRW13,03550 NAD
2000 KRW26,07100 NAD
5000 KRW65,17750 NAD
10000 KRW130,35500 NAD
20000 KRW260,71000 NAD
30000 KRW391,06500 NAD
40000 KRW521,42000 NAD
50000 KRW651,77500 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Güney Kore Wonu
1 NAD76,71390 KRW
5 NAD383,56950 KRW
10 NAD767,13900 KRW
20 NAD1.534,27800 KRW
50 NAD3.835,69500 KRW
100 NAD7.671,39000 KRW
250 NAD19.178,47500 KRW
500 NAD38.356,95000 KRW
1000 NAD76.713,90000 KRW
2000 NAD153.427,80000 KRW
5000 NAD383.569,50000 KRW
10000 NAD767.139,00000 KRW