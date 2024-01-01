10 Güney Kore wonundan Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile KRW → MGA çevirin

1,000₩ KRW = 3,334Ar MGA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 KRW → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,35863,4529
Düşük3,27973,2797
Ortalama3,32333,3764
Değişim-0.59%-2.44%
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1 KRW → MGA istatistikleri

KRW → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3586, en düşük 3,2797 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3233 oldu. KRW → MGA kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

KRW → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4529, en düşük 3,2797 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3764 oldu. KRW → MGA kurundaki değişiklik -2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Madagaskar Ariarisi
1 KRW3,33362 MGA
5 KRW16,66810 MGA
10 KRW33,33620 MGA
20 KRW66,67240 MGA
50 KRW166,68100 MGA
100 KRW333,36200 MGA
250 KRW833,40500 MGA
500 KRW1.666,81000 MGA
1000 KRW3.333,62000 MGA
2000 KRW6.667,24000 MGA
5000 KRW16.668,10000 MGA
10000 KRW33.336,20000 MGA
20000 KRW66.672,40000 MGA
30000 KRW100.008,60000 MGA
40000 KRW133.344,80000 MGA
50000 KRW166.681,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Güney Kore Wonu
1 MGA0,29998 KRW
5 MGA1,49987 KRW
10 MGA2,99975 KRW
20 MGA5,99950 KRW
50 MGA14,99875 KRW
100 MGA29,99750 KRW
250 MGA74,99375 KRW
500 MGA149,98750 KRW
1000 MGA299,97500 KRW
2000 MGA599,95000 KRW
5000 MGA1.499,87500 KRW
10000 MGA2.999,75000 KRW