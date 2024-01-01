20000 Güney Kore wonundan Lesotho lotisine
Reel döviz kuru ile KRW → LSL çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KRW → LSL çevrim grafiği
1 KRW = 0.01304 LSL
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 KRW → LSL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0.0130
|0.0134
|Düşük
|0.0125
|0.0125
|Ortalama
|0.0128
|0.0131
|Değişim
|1.43%
|-1.96%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → LSL istatistikleri
KRW → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0130, en düşük 0.0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0128 oldu. KRW → LSL kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.
KRW → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0134, en düşük 0.0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0131 oldu. KRW → LSL kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Lesotho Lotisi
|1 KRW
|0.01304 LSL
|5 KRW
|0.06518 LSL
|10 KRW
|0.13035 LSL
|20 KRW
|0.26071 LSL
|50 KRW
|0.65177 LSL
|100 KRW
|1.30355 LSL
|250 KRW
|3.25888 LSL
|500 KRW
|6.51775 LSL
|1000 KRW
|13.03550 LSL
|2000 KRW
|26.07100 LSL
|5000 KRW
|65.17750 LSL
|10000 KRW
|130.35500 LSL
|20000 KRW
|260.71000 LSL
|30000 KRW
|391.06500 LSL
|40000 KRW
|521.42000 LSL
|50000 KRW
|651.77500 LSL
|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Güney Kore Wonu
|1 LSL
|76.71390 KRW
|5 LSL
|383.56950 KRW
|10 LSL
|767.13900 KRW
|20 LSL
|1534.27800 KRW
|50 LSL
|3835.69500 KRW
|100 LSL
|7671.39000 KRW
|250 LSL
|19178.47500 KRW
|500 LSL
|38356.95000 KRW
|1000 LSL
|76713.90000 KRW
|2000 LSL
|153427.80000 KRW
|5000 LSL
|383569.50000 KRW
|10000 LSL
|767139.00000 KRW