5 Güney Kore wonundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile KRW → LRD çevirin

1.000₩ KRW = 0.1348L$ LRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LRD
1 KRW → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.14050.1481
Düşük0.13410.1341
Ortalama0.13810.1431
Değişim-4.03%-8.00%
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1 KRW → LRD istatistikleri

KRW → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1405, en düşük 0.1341 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1381 oldu. KRW → LRD kurundaki değişiklik -4.03 değerindeydi.

KRW → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1481, en düşük 0.1341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1431 oldu. KRW → LRD kurundaki değişiklik -8.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.948851.4091.547150.79239384.43221.342257.22935
1 EUR1.053911.484951.630540.83511588.98311.41467.61901
1 CAD0.7097230.67342611.098050.5623859.92350.9526265.13084
1 AUD0.646350.6132930.91070710.51216354.57280.8675634.67269

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Liberya Doları
1 KRW0.13485 LRD
5 KRW0.67424 LRD
10 KRW1.34849 LRD
20 KRW2.69698 LRD
50 KRW6.74245 LRD
100 KRW13.48490 LRD
250 KRW33.71225 LRD
500 KRW67.42450 LRD
1000 KRW134.84900 LRD
2000 KRW269.69800 LRD
5000 KRW674.24500 LRD
10000 KRW1348.49000 LRD
20000 KRW2696.98000 LRD
30000 KRW4045.47000 LRD
40000 KRW5393.96000 LRD
50000 KRW6742.45000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Güney Kore Wonu
1 LRD7.41569 KRW
5 LRD37.07845 KRW
10 LRD74.15690 KRW
20 LRD148.31380 KRW
50 LRD370.78450 KRW
100 LRD741.56900 KRW
250 LRD1853.92250 KRW
500 LRD3707.84500 KRW
1000 LRD7415.69000 KRW
2000 LRD14831.38000 KRW
5000 LRD37078.45000 KRW
10000 LRD74156.90000 KRW