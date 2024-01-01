30.000 Güney Kore wonundan Liberya dolarına
Reel döviz kuru ile KRW → LRD çevirin
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KRW → LRD çevrim grafiği
1 KRW = 0,13485 LRD
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|1 KRW → LRD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1405
|0,1481
|Düşük
|0,1341
|0,1341
|Ortalama
|0,1381
|0,1431
|Değişim
|-4.03%
|-8.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → LRD istatistikleri
KRW → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1405, en düşük 0,1341 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1381 oldu. KRW → LRD kurundaki değişiklik -4.03 değerindeydi.
KRW → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1481, en düşük 0,1341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1431 oldu. KRW → LRD kurundaki değişiklik -8.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Liberya Doları
|1 KRW
|0,13485 LRD
|5 KRW
|0,67425 LRD
|10 KRW
|1,34849 LRD
|20 KRW
|2,69698 LRD
|50 KRW
|6,74245 LRD
|100 KRW
|13,48490 LRD
|250 KRW
|33,71225 LRD
|500 KRW
|67,42450 LRD
|1000 KRW
|134,84900 LRD
|2000 KRW
|269,69800 LRD
|5000 KRW
|674,24500 LRD
|10000 KRW
|1.348,49000 LRD
|20000 KRW
|2.696,98000 LRD
|30000 KRW
|4.045,47000 LRD
|40000 KRW
|5.393,96000 LRD
|50000 KRW
|6.742,45000 LRD