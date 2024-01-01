Kenya şilininden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile KES → XAF çevirin

1.000 kes
4.089 xaf

1.00000 KES = 4.08858 XAF

08:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0731589.10111.452351.651640.9480918.3065
1 GBP1.1694711.25505104.2041.698521.931591.1087621.4095
1 USD0.931850.796781183.02761.353351.539050.8834517.0587
1 INR0.01122320.009596580.012044210.01630.01853660.01064040.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 KES4.08858 XAF
5 KES20.44290 XAF
10 KES40.88580 XAF
20 KES81.77160 XAF
50 KES204.42900 XAF
100 KES408.85800 XAF
250 KES1022.14500 XAF
500 KES2044.29000 XAF
1000 KES4088.58000 XAF
2000 KES8177.16000 XAF
5000 KES20442.90000 XAF
10000 KES40885.80000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kenya Şilini
1 XAF0.24458 KES
5 XAF1.22292 KES
10 XAF2.44584 KES
20 XAF4.89168 KES
50 XAF12.22920 KES
100 XAF24.45840 KES
250 XAF61.14600 KES
500 XAF122.29200 KES
1000 XAF244.58400 KES
2000 XAF489.16800 KES
5000 XAF1222.92000 KES
10000 XAF2445.84000 KES