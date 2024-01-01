Ürdün dinarından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile JOD → MMK çevirin

1.000 jod
2.965.100 mmk

1.00000 JOD = 2965.10000 MMK

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855521.073589.13741.4541.653190.94883518.3179
1 GBP1.1688811.25475104.1871.69951.932321.1090721.4107
1 USD0.931550.796972183.03441.354451.540.8838517.0637
1 INR0.01121860.009598090.012043210.01631190.01854650.01064440.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Myanmar Kyatı
1 JOD2965.10000 MMK
5 JOD14825.50000 MMK
10 JOD29651.00000 MMK
20 JOD59302.00000 MMK
50 JOD148255.00000 MMK
100 JOD296510.00000 MMK
250 JOD741275.00000 MMK
500 JOD1482550.00000 MMK
1000 JOD2965100.00000 MMK
2000 JOD5930200.00000 MMK
5000 JOD14825500.00000 MMK
10000 JOD29651000.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Ürdün Dinarı
1 MMK0.00034 JOD
5 MMK0.00169 JOD
10 MMK0.00337 JOD
20 MMK0.00675 JOD
50 MMK0.01686 JOD
100 MMK0.03373 JOD
250 MMK0.08431 JOD
500 MMK0.16863 JOD
1000 MMK0.33726 JOD
2000 MMK0.67451 JOD
5000 MMK1.68628 JOD
10000 MMK3.37256 JOD