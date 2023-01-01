20 Endonezya rupisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile IDR → HUF çevirin

20 idr
0 huf

1.00000 IDR = 0.02383 HUF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

IDR → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 HUF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Macar Forinti
1 IDR0.02383 HUF
5 IDR0.11917 HUF
10 IDR0.23834 HUF
20 IDR0.47667 HUF
50 IDR1.19168 HUF
100 IDR2.38336 HUF
250 IDR5.95840 HUF
500 IDR11.91680 HUF
1000 IDR23.83360 HUF
2000 IDR47.66720 HUF
5000 IDR119.16800 HUF
10000 IDR238.33600 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Endonezya Rupisi
2000 HUF83915.00000 IDR
5000 HUF209787.50000 IDR
10000 HUF419575.00000 IDR
15000 HUF629362.50000 IDR
20000 HUF839150.00000 IDR
30000 HUF1258725.00000 IDR
40000 HUF1678300.00000 IDR
50000 HUF2097875.00000 IDR
60000 HUF2517450.00000 IDR
100000 HUF4195750.00000 IDR
150000 HUF6293625.00000 IDR
200000 HUF8391500.00000 IDR