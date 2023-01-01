5000 Endonezya rupisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile IDR → GMD çevirin

5.000 idr
21,16 gmd

1.00000 IDR = 0.00423 GMD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

IDR → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 GMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 IDR0.00423 GMD
5 IDR0.02116 GMD
10 IDR0.04232 GMD
20 IDR0.08463 GMD
50 IDR0.21158 GMD
100 IDR0.42316 GMD
250 IDR1.05791 GMD
500 IDR2.11582 GMD
1000 IDR4.23164 GMD
2000 IDR8.46328 GMD
5000 IDR21.15820 GMD
10000 IDR42.31640 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Endonezya Rupisi
1 GMD236.31500 IDR
5 GMD1181.57500 IDR
10 GMD2363.15000 IDR
20 GMD4726.30000 IDR
50 GMD11815.75000 IDR
100 GMD23631.50000 IDR
250 GMD59078.75000 IDR
500 GMD118157.50000 IDR
1000 GMD236315.00000 IDR
2000 GMD472630.00000 IDR
5000 GMD1181575.00000 IDR
10000 GMD2363150.00000 IDR