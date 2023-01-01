5 Endonezya rupisinden Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile IDR → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Endonezya Rupisi
|1 GEL
|5784.36000 IDR
|5 GEL
|28921.80000 IDR
|10 GEL
|57843.60000 IDR
|20 GEL
|115687.20000 IDR
|50 GEL
|289218.00000 IDR
|100 GEL
|578436.00000 IDR
|250 GEL
|1446090.00000 IDR
|500 GEL
|2892180.00000 IDR
|1000 GEL
|5784360.00000 IDR
|2000 GEL
|11568720.00000 IDR
|5000 GEL
|28921800.00000 IDR
|10000 GEL
|57843600.00000 IDR