500 Endonezya rupisinden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile IDR → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Endonezya Rupisi
|1 CVE
|147.54200 IDR
|5 CVE
|737.71000 IDR
|10 CVE
|1475.42000 IDR
|20 CVE
|2950.84000 IDR
|50 CVE
|7377.10000 IDR
|100 CVE
|14754.20000 IDR
|250 CVE
|36885.50000 IDR
|500 CVE
|73771.00000 IDR
|1000 CVE
|147542.00000 IDR
|2000 CVE
|295084.00000 IDR
|5000 CVE
|737710.00000 IDR
|10000 CVE
|1475420.00000 IDR