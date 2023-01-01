15000 Macar forintinden Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile HUF → SCR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Seyşeller Rupisi
|2000 HUF
|76.82940 SCR
|5000 HUF
|192.07350 SCR
|10000 HUF
|384.14700 SCR
|15000 HUF
|576.22050 SCR
|20000 HUF
|768.29400 SCR
|30000 HUF
|1152.44100 SCR
|40000 HUF
|1536.58800 SCR
|50000 HUF
|1920.73500 SCR
|60000 HUF
|2304.88200 SCR
|100000 HUF
|3841.47000 SCR
|150000 HUF
|5762.20500 SCR
|200000 HUF
|7682.94000 SCR