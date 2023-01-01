150000 Macar forintinden Sırp dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → RSD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Sırp Dinarı
|2000 HUF
|602.98800 RSD
|5000 HUF
|1507.47000 RSD
|10000 HUF
|3014.94000 RSD
|15000 HUF
|4522.41000 RSD
|20000 HUF
|6029.88000 RSD
|30000 HUF
|9044.82000 RSD
|40000 HUF
|12059.76000 RSD
|50000 HUF
|15074.70000 RSD
|60000 HUF
|18089.64000 RSD
|100000 HUF
|30149.40000 RSD
|150000 HUF
|45224.10000 RSD
|200000 HUF
|60298.80000 RSD