5000 Macar forintinden Moğol tugrikine
Reel döviz kuru ile HUF → MNT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Moğol Tugriki
|2000 HUF
|18884.26000 MNT
|5000 HUF
|47210.65000 MNT
|10000 HUF
|94421.30000 MNT
|15000 HUF
|141631.95000 MNT
|20000 HUF
|188842.60000 MNT
|30000 HUF
|283263.90000 MNT
|40000 HUF
|377685.20000 MNT
|50000 HUF
|472106.50000 MNT
|60000 HUF
|566527.80000 MNT
|100000 HUF
|944213.00000 MNT
|150000 HUF
|1416319.50000 MNT
|200000 HUF
|1888426.00000 MNT