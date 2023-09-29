2000 Macar forintinden İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile HUF → GBP çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / İngiliz Pound Sterlini
|2000 HUF
|4.44924 GBP
|5000 HUF
|11.12310 GBP
|10000 HUF
|22.24620 GBP
|15000 HUF
|33.36930 GBP
|20000 HUF
|44.49240 GBP
|30000 HUF
|66.73860 GBP
|40000 HUF
|88.98480 GBP
|50000 HUF
|111.23100 GBP
|60000 HUF
|133.47720 GBP
|100000 HUF
|222.46200 GBP
|150000 HUF
|333.69300 GBP
|200000 HUF
|444.92400 GBP
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Macar Forinti
|1 GBP
|449.51500 HUF
|5 GBP
|2247.57500 HUF
|10 GBP
|4495.15000 HUF
|20 GBP
|8990.30000 HUF
|50 GBP
|22475.75000 HUF
|100 GBP
|44951.50000 HUF
|250 GBP
|112378.75000 HUF
|500 GBP
|224757.50000 HUF
|1000 GBP
|449515.00000 HUF
|2000 GBP
|899030.00000 HUF
|5000 GBP
|2247575.00000 HUF
|10000 GBP
|4495150.00000 HUF