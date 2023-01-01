15000 Macar forintinden Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile HUF → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Kosta Rika Kolonu
|2000 HUF
|2901.46000 CRC
|5000 HUF
|7253.65000 CRC
|10000 HUF
|14507.30000 CRC
|15000 HUF
|21760.95000 CRC
|20000 HUF
|29014.60000 CRC
|30000 HUF
|43521.90000 CRC
|40000 HUF
|58029.20000 CRC
|50000 HUF
|72536.50000 CRC
|60000 HUF
|87043.80000 CRC
|100000 HUF
|145073.00000 CRC
|150000 HUF
|217609.50000 CRC
|200000 HUF
|290146.00000 CRC