150000 Macar forintinden Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile HUF → BTN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Bhutan Ngultrumu
|2000 HUF
|451.22400 BTN
|5000 HUF
|1128.06000 BTN
|10000 HUF
|2256.12000 BTN
|15000 HUF
|3384.18000 BTN
|20000 HUF
|4512.24000 BTN
|30000 HUF
|6768.36000 BTN
|40000 HUF
|9024.48000 BTN
|50000 HUF
|11280.60000 BTN
|60000 HUF
|13536.72000 BTN
|100000 HUF
|22561.20000 BTN
|150000 HUF
|33841.80000 BTN
|200000 HUF
|45122.40000 BTN