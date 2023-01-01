2000 Macar forintinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile HUF → BAM çevirin

2.000 huf
10,07 bam

1.00000 HUF = 0.00504 BAM

19:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HUF → BAM çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HUF → 0 BAM
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.057487.80121.434841.643330.968118.4237
1GBP1.1543311.2206101.3531.656291.896961.1175121.2672
1USD0.94570.819269183.0351.356951.554120.9155517.4236
1INR0.01138940.009866550.012043110.01634190.01871650.01102610.209834

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Macar forinti

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Macar Forinti / Bosna Hersek konvertibl Markı
2000 HUF10.07240 BAM
5000 HUF25.18100 BAM
10000 HUF50.36200 BAM
15000 HUF75.54300 BAM
20000 HUF100.72400 BAM
30000 HUF151.08600 BAM
40000 HUF201.44800 BAM
50000 HUF251.81000 BAM
60000 HUF302.17200 BAM
100000 HUF503.62000 BAM
150000 HUF755.43000 BAM
200000 HUF1007.24000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Macar Forinti
1 BAM198.56200 HUF
5 BAM992.81000 HUF
10 BAM1985.62000 HUF
20 BAM3971.24000 HUF
50 BAM9928.10000 HUF
100 BAM19856.20000 HUF
250 BAM49640.50000 HUF
500 BAM99281.00000 HUF
1000 BAM198562.00000 HUF
2000 BAM397124.00000 HUF
5000 BAM992810.00000 HUF
10000 BAM1985620.00000 HUF