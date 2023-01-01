10 bin Macar forintinden Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile HUF → BAM çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Bosna Hersek konvertibl Markı
|2000 HUF
|10.07240 BAM
|5000 HUF
|25.18100 BAM
|10000 HUF
|50.36200 BAM
|15000 HUF
|75.54300 BAM
|20000 HUF
|100.72400 BAM
|30000 HUF
|151.08600 BAM
|40000 HUF
|201.44800 BAM
|50000 HUF
|251.81000 BAM
|60000 HUF
|302.17200 BAM
|100000 HUF
|503.62000 BAM
|150000 HUF
|755.43000 BAM
|200000 HUF
|1007.24000 BAM
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Macar Forinti
|1 BAM
|198.56200 HUF
|5 BAM
|992.81000 HUF
|10 BAM
|1985.62000 HUF
|20 BAM
|3971.24000 HUF
|50 BAM
|9928.10000 HUF
|100 BAM
|19856.20000 HUF
|250 BAM
|49640.50000 HUF
|500 BAM
|99281.00000 HUF
|1000 BAM
|198562.00000 HUF
|2000 BAM
|397124.00000 HUF
|5000 BAM
|992810.00000 HUF
|10000 BAM
|1985620.00000 HUF