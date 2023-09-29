60000 Macar forintinden Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → AUD çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Avustralya Doları
|2000 HUF
|8.44292 AUD
|5000 HUF
|21.10730 AUD
|10000 HUF
|42.21460 AUD
|15000 HUF
|63.32190 AUD
|20000 HUF
|84.42920 AUD
|30000 HUF
|126.64380 AUD
|40000 HUF
|168.85840 AUD
|50000 HUF
|211.07300 AUD
|60000 HUF
|253.28760 AUD
|100000 HUF
|422.14600 AUD
|150000 HUF
|633.21900 AUD
|200000 HUF
|844.29200 AUD
|Çevrim kurları Avustralya Doları / Macar Forinti
|1 AUD
|236.88500 HUF
|5 AUD
|1184.42500 HUF
|10 AUD
|2368.85000 HUF
|20 AUD
|4737.70000 HUF
|50 AUD
|11844.25000 HUF
|100 AUD
|23688.50000 HUF
|250 AUD
|59221.25000 HUF
|500 AUD
|118442.50000 HUF
|1000 AUD
|236885.00000 HUF
|2000 AUD
|473770.00000 HUF
|5000 AUD
|1184425.00000 HUF
|10000 AUD
|2368850.00000 HUF