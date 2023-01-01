100 bin Macar forintinden Arnavutluk lekine
Reel döviz kuru ile HUF → ALL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Arnavutluk Leki
|2000 HUF
|547.45000 ALL
|5000 HUF
|1368.62500 ALL
|10000 HUF
|2737.25000 ALL
|15000 HUF
|4105.87500 ALL
|20000 HUF
|5474.50000 ALL
|30000 HUF
|8211.75000 ALL
|40000 HUF
|10949.00000 ALL
|50000 HUF
|13686.25000 ALL
|60000 HUF
|16423.50000 ALL
|100000 HUF
|27372.50000 ALL
|150000 HUF
|41058.75000 ALL
|200000 HUF
|54745.00000 ALL