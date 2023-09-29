60000 Macar forintinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile HUF → AED çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|2000 HUF
|19.94494 AED
|5000 HUF
|49.86235 AED
|10000 HUF
|99.72470 AED
|15000 HUF
|149.58705 AED
|20000 HUF
|199.44940 AED
|30000 HUF
|299.17410 AED
|40000 HUF
|398.89880 AED
|50000 HUF
|498.62350 AED
|60000 HUF
|598.34820 AED
|100000 HUF
|997.24700 AED
|150000 HUF
|1495.87050 AED
|200000 HUF
|1994.49400 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Macar Forinti
|1 AED
|100.27600 HUF
|5 AED
|501.38000 HUF
|10 AED
|1002.76000 HUF
|20 AED
|2005.52000 HUF
|50 AED
|5013.80000 HUF
|100 AED
|10027.60000 HUF
|250 AED
|25069.00000 HUF
|500 AED
|50138.00000 HUF
|1000 AED
|100276.00000 HUF
|2000 AED
|200552.00000 HUF
|5000 AED
|501380.00000 HUF
|10000 AED
|1002760.00000 HUF