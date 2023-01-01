2000 Haiti gurdusundan Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile HTG → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Haiti gurdusundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Haiti Gurdusu
|1 OMR
|351.94300 HTG
|5 OMR
|1759.71500 HTG
|10 OMR
|3519.43000 HTG
|20 OMR
|7038.86000 HTG
|50 OMR
|17597.15000 HTG
|100 OMR
|35194.30000 HTG
|250 OMR
|87985.75000 HTG
|500 OMR
|175971.50000 HTG
|1000 OMR
|351943.00000 HTG
|2000 OMR
|703886.00000 HTG
|5000 OMR
|1759715.00000 HTG
|10000 OMR
|3519430.00000 HTG