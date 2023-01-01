10 Haiti gurdusundan Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile HTG → HKD çevirin

10 htg
0,58 hkd

1.00000 HTG = 0.05779 HKD

18:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HTG → HKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HTG → 0 HKD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.056887.75141.433971.64470.9677518.4057
1GBP1.1539311.21945101.2571.654671.897831.1167221.2384
1USD0.946250.820042183.0351.35691.55630.9158517.4164
1INR0.01139580.009875860.012043110.01634130.01874270.01102970.209748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Haiti gurdusu

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Hong Kong Doları
1 HTG0.05779 HKD
5 HTG0.28896 HKD
10 HTG0.57792 HKD
20 HTG1.15583 HKD
50 HTG2.88958 HKD
100 HTG5.77915 HKD
250 HTG14.44787 HKD
500 HTG28.89575 HKD
1000 HTG57.79150 HKD
2000 HTG115.58300 HKD
5000 HTG288.95750 HKD
10000 HTG577.91500 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Haiti Gurdusu
100 HKD1730.36000 HTG
200 HKD3460.72000 HTG
300 HKD5191.08000 HTG
500 HKD8651.80000 HTG
1000 HKD17303.60000 HTG
2000 HKD34607.20000 HTG
2500 HKD43259.00000 HTG
3000 HKD51910.80000 HTG
4000 HKD69214.40000 HTG
5000 HKD86518.00000 HTG
10000 HKD173036.00000 HTG
20000 HKD346072.00000 HTG